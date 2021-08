Mit dem Bau des geplanten Autohauses für alternative Antriebe in der Nähe des Wertheim Village soll voraussichtlich noch in diesem Jahr begonnen werden. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Kompetenzzentrum für nachhaltige Mobilität lautet der Name, den der Investor seinem Projekt gegeben hat. Eine Verbundgruppe, zu der 32 Autohäuser gehören, will auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern rund elf Millionen Euro in die Hand nehmen. Verbrenner-Motoren sollen tabu sein, im Angebot seien Elektrofahrzeuge und Fahrzeuge mit anderen alternativen Energieträgern. Erste - wie es heißt - Nutzungselemente könnten im kommenden Frühjahr in Betrieb gehen, komplett fertig werden soll das Autohaus der anderen Art Ende 2024. Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez bezeichnete das Projekt als deutschlandweit einmalig