Main-Tauber-Kreis: Nasse Radfahrer beim Autofreien Sonntag

per Mail teilen

"Volle Fahrt voraus!" hieß es auf vielen Straßen im Main-Tauber-Kreis am Autofreien Sonntag. Das Wetter machte der Veranstaltung aber durchaus einen Strich durch die Rechnung.

Im Main-Tauber-Kreis sind am Sonntag 50 Kilometer Straße zwischen Tauberbischofsheim und Freudenberg für den Autoverkehr gesperrt worden. Am Autofreien Sonntag im Taubertal, der zum 22. Mal stattfand, durften Fahrräder oder Inlineskater die Straßen nutzen und Fußgänger dort flanieren. Das Problem nur, es gab immer wieder Schauer.

Erfahrene Radfahrer mit Regenponcho unterwegs

Ein Teilnehmer meinte, das Wetter sei eher bescheiden. Eine pragmatische Fahrradfahrerin wies auf die Weisheit hin, es gebe kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Die Erfahrenen waren bestens ausgerüstet: Regenponcho und Spritzschutz von unten. Aber auch die, die nur hin- und wieder mal Fahrradfahren haben sich von kühlem Gegenwind und ein paar Regentropfen nicht abschrecken lassen. Da wären etwa die Dezernentin für Kreisentwicklung und Bildung, Ursula Mühleck, der Bürgermeister von Assamstadt Joachim Döffinger (CDU) und der Geschäftsführer des Tourismusverbandes "Liebliches Taubertal" Sven Dell.

"Wir sind ja nicht aus Zucker."

Viele Kilometer Straße waren am Sonntag im Main-Tauber-Kreis für Autos gesperrt. Stefanie Herbinger

Am Straßenrand sorgte die Pannenhilfe der Firma Ansmann für Unterstützung. Und um auch die Maschine Mensch am Laufen zu halten, gab es überall auf der Strecke verteilt auch Kaffee, Kuchen, Getränke, Brötchen, Würstchen und Obst. Neben den tapferen Radfahrern waren auch einige E-Roller-Fahrer unterwegs. Auf Inliner hat sich in diesem Jahr bei regennasser Fahrbahn aber keiner getraut.

Tapfere Fahrradfahrer trotzen dem Wetter. Stefanie Herbinger

Bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen waren in den vergangenen Jahren immer tausende Menschen auf der autofreien Strecke unterwegs. Dieses Mal war das Wetter unbeständig, aber besser als es die Vorhersage versprach. Am Ende werden es deutlich weniger als die 25.000 Menschen im vergangenen Jahr gewesen sein, vermutete Sven Dell, Geschäftsführer vom Tourismusverband "Liebliches Taubertal".