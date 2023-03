per Mail teilen

In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) hat eine Autofahrerin einen Betrunkenen gestoppt. Der 46-Jährige hatte zuvor ein Auto gerammt und war trotzdem weitergefahren.

Ein 46 Jahre alter Autofahrer hat am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr in der Crailsheimer Bahnhofstraße zwei Autos mit viel zu hoher Geschwindigkeit überholt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Beim Wiedereinscheren prallte er auf ein geparktes Auto. Das wurde durch die Wucht auf ein Auto davor gedrückt und das wiederum auf ein weiteres Fahrzeug.

Eine zuvor überholte Autofahrerin nahm die Verfolgung auf. Einige Straßen weiter gelang es ihr, den Betrunkenen zu stoppen und festzuhalten, bis eine Streife eintraf. Wie genau, dazu machte die Polizei keine Angaben.

Trunkenheitsfahrt wird teuer

Die Streife nahm bei dem Mann nicht nur einen deutlichen Alkoholgeruch wahr, sie vermuteten auch eine Drogenbeeinflussung. Er wurde ins Krankenhaus gebracht zur Blutentnahme. Den Führerschein beschlagnahmte die Polizei an Ort und Stelle. Seine Trunkenheitsfahrt dürfte den 46-Jährigen teuer zu stehen kommen, so die Polizei in ihrer Mitteilung weiter. Sie schätzt den Unfallschaden auf 20.000 Euro.