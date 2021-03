per Mail teilen

In Werbach (Main-Tauber-Kreis) hat die Polizei am Donnerstag eine 42-jährige Autofahrerin mit 3,5 Promille aus dem Verkehr gezogen. Im Auto war außerdem noch die fünfjährige Tochter der Frau. Die Fahrerin musste ihren Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben.