Schwäbisch Hall: Autofahrer verursacht bei Flucht vor der Polizei Unfall

Die Polizei wollte in der Nacht zum Mittwoch einen Mann in Schwäbisch Hall kontrollieren. Bei seiner Flucht knallte er mit seinem Fahrzeug in eine Straßenlaterne.

Ein Autofahrer hat in der Nacht zum Mittwoch bei seiner Flucht vor einer Polizeistreife in Schwäbisch Hall einen Unfall verursacht. Polizeibeamte wollten ihn kontrollieren, der 22 Jahre alte Mann gab daraufhin Gas und flüchtete. Kurz nach dem Ortseingang Steinbach kam der Mann den Angaben zufolge in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Das Fahrzeug kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Kein Führerschein Laut Polizei stellte sich bei der anschließenden Kontrolle heraus, dass der junge Mann keinen Führerschein besitzt. Er müsse nun mit einem Strafverfahren rechnen, heißt es. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 4.500 Euro.