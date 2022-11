Autofahrer mit Softair-Pistole bedroht

In Heilbronn hat ein 27-Jähriger am Dienstagabend einen anderen Autofahrer ausgebremst, ist ausgestiegen und hat ihn laut Zeugenaussagen mit einer Softair-Pistole gedroht.

Gegen 21:45 Uhr am Dienstagabend habe der 27-Jährige mit seinem VW-Caddy einen anderen Pkw auf der Karl-Wüst-Brücke in Heilbronn überholt und dann so vor ihm angehalten, dass auch der andere Wagen stoppen musste. Anschließend stieg der 27-Jährige aus und ging auf den Ausgebremsten zu, schrie diesen an und hielt dabei eine Softair-Pistole in der Hand. Anschließend ist er laut Polizei davongefahren.

Polizei sucht nach Bedrohtem

Ein Zeuge meldete den Vorfall der Polizei. Nach einer Fahndung mit einigen Streifenwagen wurde der 27-Jährige im Bereich einer Shisha-Bar in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) angetroffen. Bei einer Durchsuchung des Mannes und seines Fahrzeugs fanden die Beamten die Softair-Pistole. Da nicht bekannt ist, wer der Fahrer war, der bedroht wurde, bittet die Polizei diese Person sowie Zeugen des Vorfalls, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.