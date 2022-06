Autofahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall bei Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) ist ein Autofahrer am Montagmorgen schwer verletzt worden. Der 28 Jahre alte Mann wollte wohl einen Wagen überholen, als er den Gegenverkehr bemerkte und daraufhin sein Auto so weit nach links lenkte, dass es von der Straße abkam und in einem Hang liegen blieb. Er musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, teilte die Polizei mit. Die Landesstraße 1003 war für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten für zwei Stunden gesperrt.