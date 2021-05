per Mail teilen

Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall nahe Bretzfeld (Hohenlohekreis) schwer verletzt worden. Der Fahranfänger war laut Polizei in einer Kurve von der Straße abgekommen, gegen eine Mauer geprallt und umgekippt. Er kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.