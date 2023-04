per Mail teilen

Ein 50-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend bei Hohnhardt ums Leben gekommen. Er war in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Der Mann war auf der Straße von Hohnhardt (Kreis Schwäbisch Hall) in Richtung Steinbach an der Jagst unterwegs. Nach Polizeiangaben war der 50-Jährige vermutlich zu schnell unterwegs. In einer Linkskurve war er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt.

Landstraße während der Bergungsarbeiten voll gesperrt

Er wurde in seinem Auto eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungshubschrauber und einem Rettungswagen im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Frankenhardt war mit zwei Einsatzfahrzeugen und 12 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Die L1068 war während der Bergungsarbeiten voll gesperrt. Der Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro.