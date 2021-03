Ein Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen in Heilbronn gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der 21-Jährige war laut Polizei wohl zu schnell unterwegs und stand vermutlich unter Beeinflussung von Betäubungsmitteln. Er kam von der Straße ab und prallte frontal in einen Baum nahe eines Hauses. Der Fahrer konnte sich nach Polizeiangaben noch selbst aus dem Auto befreien. Zeugen fanden den Mann neben seinem Wagen liegend. Er wurde in eine Klinik gebracht.