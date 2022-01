Autofahrer prallt auf A6 in Leitplanke

Bei einem Unfall am Samstagvormittag auf der A6 bei Bad Rappenau ist ein 40 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war er in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs, als er nach links von der Straße abkam und mehrfach in die Mittelleitplanke prallte. Das Auto kam auf dem mittleren und rechten Fahrstreifen zum Stehen. Die Feuerwehr befreite den Mann aus seinem Fahrzeug, ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizei hat die A6 für die Zeit der Unfallaufnahme in Richtung Heilbronn gesperrt. Der Verkehr wurde bei Bad Rappenau ausgeleitet.