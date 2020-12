Ein 45 Jahre alter Autofahrer ist am zweiten Weihnachtsfeiertag im Hohenlohekreis mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Der Mann sei am Nachmittag auf der Kreisstraße 2355 von Waldenburg in Richtung Neuenstein unterwegs gewesen, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Warum er von der Fahrbahn abkam, ist laut Beamten noch unklar. Er sei dann aus seinem Auto geschleudert und unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden. Ersthelfer bargen den Mann laut Polizei und ein zufällig vorbeikommender Arzt machte die erste Versorgung. Der 45-Jährige kam in ein Krankenhaus.