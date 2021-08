per Mail teilen

Die Polizei sucht Zeugen zu einem gefährlichen Überholmanöver am Dienstagvormittag kurz vor dem Ortseingang von Freudenberg (Main-Tauber-Kreis). Dort hatte den Angaben nach ein unbekannter Autofahrer in einer Kurve zwei Fahrzeuge überholt, obwohl ihm ein Wagen entgegenkam. Der Fahrer dieses Wagens musste stark bremsen und in den Grünstreifen ausweichen, um einen Unfall zu verhindern.