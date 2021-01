per Mail teilen

Ein Autofahrer ist am Montagnachmittag in der Nähe von Wallhausen (Kreis Schwäbisch Hall) von einer Eisplatte getroffen worden, die sich von einem entgegenkommenden Sprinter gelöst hatte. An der Windschutzscheibe entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro, der Fahrer bleib unverletzt. Die Polizei sucht jetzt nach dem Fahrer des Sprinters.