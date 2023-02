Autofahrer aus dem Kreis Heilbronn verursacht Unfall in Darmstadt

Ein Autofahrer aus dem Kreis Heilbronn hat am Faschingsdienstag in Darmstadt mit mehr als vier Promille Alkohol im Blut einen Unfall verursacht. Der Schaden geht in die Zehntausende.

Sturzbetrunken fuhr der 34 Jahre alte Mann aus dem Kreis Heilbronn über die A5 nach Darmstadt. Bis dahin schaffte er es also ohne größere Vorkommnisse. Laut Polizei fuhr er bei Darmstadt-Eberstadt ab und prallte an einer roten Ampel von hinten auf das Fahrzeug einer 27-Jährigen. Das wurde durch die Wucht auf den Wagen vor ihr geschoben. Verletzt wurde bei dem Crash niemand, doch der Schaden war erheblich: Fast 50.000 Euro, heißt es im Polizeibericht. Autobahnabfahrt musste gesperrt werden Durch den Unfall kam es laut Polizei zu einem "gefährlichen Rückstau" bis auf die Autobahn. Die Polizei musste deshalb die Autobahnabfahrt Darmstadt-Eberstadt aus Richtung Süden voll sperren, bis das stark demolierte Fahrzeug des Unfallverursachers entfernt worden war.