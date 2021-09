Autofahrer attackieren Fußgänger mit Schlagstock

per Mail teilen

Zwei Autoinsassen haben am Dienstag in Heilbronn-Böckingen laut Polizei zwei Fußgänger attackiert, weil diese sie zum langsam Fahren aufgefordert hatten. Die Männer überquerten nach Angaben der Polizei einen Fußgängerüberweg. Nachdem sich ein Auto näherte und nicht langsamer wurde, forderten die beiden Männer den Autofahrer mit Handzeichen auf zu bremsen. Darauf hielt das Auto an, Fahrer und Beifahrer stiegen aus und schlugen auf die beiden Fußgänger ein. Einer der beiden holte sogar einen Schlagstock aus dem Fahrzeug und schlug damit zu. Einer der Fußgänger musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen.