Bei 35 Grad auf der A6: Auto nach Auffahrunfall am Weinsberger Kreuz in Flammen

Bei einem Auffahrunfall auf der A6 bei Weinsberg ist am Sonntag ein Auto komplett ausgebrannt. Viele Autofahrer standen am bislang heißesten Tag des Jahres in einem langen Stau.

Am Sonntagmittag ist es auf der A6 am Weinsberger Kreuz (Kreis Heilbronn) zu einem heftigen Auffahrunfall gekommen. Ein Auto fing Feuer und brannte komplett aus. Was dann folgte war ein langer Stau - bei 35 Grad am bislang heißesten Tag des Jahres, wie der Deutsche Wetterdienst meldet.

Plötzliche Vollbremsung führt zu Auffahrunfall: Auto fängt Feuer

Die Unfallstelle lag zwischen dem Weinsberger Kreuz und Neckarsulm. Laut Polizei kam es gegen 12 Uhr zu dem Zusammenstoß, bei dem ein Fahrzeug durch die Wucht des Aufpralls Feuer fing und ausbrannte.

Nach ersten Erkenntnissen musste das voraus fahrende Auto auf der linken Spur plötzlich stark abbremsen - beinahe bis zum Stillstand. Ein 23-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf. Dabei geriet sein Wagen in Brand.

Im vorderen Fahrzeug saßen vier Menschen - auch ein zehnjähriges Mädchen, das einen Schock erlitten hat. Ansonsten hatten alle Beteiligten Glück im Unglück: Es gab abgesehen davon keine Verletzten.

Löscharbeiten bei Hitze: A6 zeitweise in beide Richtungen gesperrt

Die Autobahn musste während der Löscharbeiten zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden. Grund war auch die starke Rauchentwicklung, die zu Sichtbehinderungen führte, heißt es. Auch in Folge kam es zu Sperrungen der A6, da die Fahrbahndecke nass gereinigt werden musste. Die Folge: ein rund sechs Kilometer langer Stau - und das ausgerechnet am bisher heißesten Tag des Jahres mit Temperaturen um die 35 Grad.

Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.