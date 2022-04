A6: Auffahrt teilweise gesperrt

An der Auffahrt zur A6 Heilbronn/Neckarsulm sind Bauarbeiten am Fahrbahnbelag nötig. Dafür ist die Auffahrt zur Autobahn von Heilbronn/B27 kommend in Fahrtrichtung Mannheim sowie die Ausfahrt von der A6 von Nürnberg kommend zur B27 Richtung Mosbach seit diesem Morgen gesperrt. Es gibt eine Umleitungsstrecke, die laut der Autobahngesellschaft ViA6West entsprechend ausgeschildert ist. Laut der Gesellschaft ist lediglich eins der vier "Ohren" betroffen, weshalb nicht mit signifikanten Beeinträchtigungen des Verkehrs gerechnet wird. Die Sperrung wird voraussichtlich bis Montag, den 9. Mai, am frühen Morgen andauern.