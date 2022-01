Grüne wollen autoarme Innenstadt

Die Grünen Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) haben ein Mobilitätskonzept für die Kurstadt vorgestellt. Sie plädieren für eine autoarme Innenstadt. Klimafreundliche Mobilität für alle sei das Ziel, so die Grünen. Zu ihren Vorschlägen gehören ein Fußverkehrs-Check mit Experten, Radwege, die Außenbezirke an die Innenstadt anbinden sowie eine Ausweitung des Bus- und Bahnangebots. Für den innerörtlichen Verkehr wollen sie Tempo 30, in der Innenstadt selbst Tempo 20. So soll die Aufenthaltsqualität erhöht und Bad Mergentheim als Tourismusstadt gestärkt werden. Das Mobilitätskonzept sehen die Grünen als einen Schritt in einem laufenden Prozess, es soll zur Diskussion anregen und ständig weiterentwickelt werden.