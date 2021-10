Auto überschlägt sich, Fahrer bleibt unverletzt

per Mail teilen

In Hohenhardtsweiler, einem Ortsteil von Oberrot (Kreis Schwäbisch Hall), hat sich am Samstagnachmittag ein Auto überschlagen, so die Polizei. Der 23-jährige Fahrer des Unfallwagens sei dabei unverletzt geblieben, heißt es weiter. Er war nach Angaben der Einsatzkräfte zu schnell unterwegs und kam daher kurz nach dem Ortsausgang Hohenhardtsweiler von der Fahrbahn ab. Das Auto wurde auf die Straße zurückgeschleudert, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro, die Landstraße war für die Unfallaufnahme und die Bergung des Wagens für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.