Auf der A81 hat sich am Donnerstagabend am Weinsberger Kreuz (Kreis Heilbronn) ein Luxuswagen nach einem Reifenplatzer überschlagen. Nach Polizeiangaben verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und prallte in die Leitplanke und anschließend in eine Böschung. Der Fahrer sei unverletzt geblieben, der Schaden wird auf rund 110.000 Euro geschätzt.