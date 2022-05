per Mail teilen

In der Nacht zum Sonntag hat sich das Auto einer 31-Jährigen bei einem Unfall in Heilbronn überschlagen und landete auf dem Dach. Die Frau sowie ihr Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Laut Polizei missachtete die Fahrerin die Vorfahrt eines heranfahrenden Autos an einer Kreuzung. Dabei kam es zur Kollision. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 13.000 Euro.