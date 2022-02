Die Feuerwehr Heilbronn birgt am Vormittag ein Auto aus dem Neckar bei Gundelsheim (Kreis Heilbronn). Der Sportwagen war am späten Sonntagabend im Neckar versunken.

Für die Bergung des Fahrzeugs werden Taucher der Feuerwehr Heilbronn zunächst mit Rettungsboot den Neckar absuchen. Sobald das Echolot das Auto geortet habe, werde es über eine Seilwinde geborgen, so Frank Zimmermann von der Feuerwehr Heilbronn.

Mittels Echolot ortet die Feuerwehr Heilbronn das im Neckar versunkene Auto SWR

Bis zum Ende der Bergung ist Schifffahrt auf Neckar ausgesetzt

Rund zwei Stunden soll die Bergung dauern. Da durch möglicherweise auslaufendes Öl oder Treibstoff Umweltgefahr bestehe, müsse schnell gehandelt werden, so Zimmermann. Die Kosten für den Einsatz muss übrigens der Fahrzeughalter zahlen. Der Schiffsverkehr ist derzeit ausgesetzt. Die Bergungsarbeiten werden rund zwei Stunden dauern, hieß es.

Auto versank - Fahrer rettete sich über Schiebedach

Laut Polizei hatte am Sonntagabend ein 37-Jähriger am Neckarufer bei Gundelsheim (Kreis Heilbronn) gegen 21:15 Uhr geparkt, um seine Notdurft zu verrichten. Das Auto - ein neuwertiger Sportwagen - hatte der Mann an einer Bootsrampe, einer sogenannten Slipanlage, abgestellt.

Als der Mann weiterfahren wollte, "kam er aufgrund eines Fahrfehlers in den Neckar", so die Polizei. Dort trieb der Audi RS 6 zunächst an der Wasseroberfläche, bevor er schließlich versank.

Sportwagen landet nach Pinkel-Pause im Neckar bei Gundelsheim (Kreis Heilbronn) Julian Buchner / Einsatz-Report24

Der Fahrer schaffte es noch rechtzeitig, sich über das Schiebedach aus dem sinkenden Auto zu befreien und ans Ufer zu schwimmen. Er erlitt einen Schock und war leicht unterkühlt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst konnte er nach Hause gehen. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr unter anderem mit einem Bergungsboot und einer Drohne im Einsatz.

Weil es zu dunkel war, konnte das Auto am Sonntag nicht mehr geborgen werden. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Damit mussten in Heilbronn-Franken am Wochenende zwei Autos aus Flüssen geborgen werden: Am Samstagabend war in Künzelsau (Hohenlohekreis) eine junge Frau mit ihrem Wagen in den Kocher gestürzt, sie konnte sich aufs Autodach retten.