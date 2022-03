Auto mit Zweijährigem darin macht sich selbstständig

per Mail teilen

Ein zweijähriger Junge ist am Mittwoch in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) aus einem rollenden Auto gerettet worden. Laut Polizei hat die 23-jährige Mutter das Auto mit ihrem Kind darin verlassen, während der Motor noch lief. Trotz angezogener Handbremse hat sich der Wagen selbstständig gemacht und ist rückwärts auf die Straße gefahren. Passanten gelang es, das verriegelte Auto zu stoppen. Daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert. Mithilfe eines Drahtes konnte die verschlossene Autotür geöffnet und der Junge befreit werden. Ein Sachschaden entstand dabei nicht. Wo sich die Mutter in der Zeit aufgehalten hat, ist unklar.