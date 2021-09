Unfälle mit Linienbussen: Mehrere Verletzte

Bei einem Unfall mit einem Linienbus ist in der Nacht auf Dienstag in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) eine Autofahrerin verletzt worden. Die Frau fuhr nach Polizeiangaben an dem Bus vorbei, als dieser abbiegen wollte. Das Auto wurde gegen einen Poller gedrückt, im Bus wurde niemand verletzt. Auch in Krautheim (Hohenlohekreis) kam es zu einem Unfall mit einem Auto und einem Bus kollidiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei wurden am Dienstagmorgen zwei Menschen leicht verletzt. Die Straße musste an der Unfallstelle gesperrt werden.