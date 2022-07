Auto aus Fluss bei Hardthausen geborgen - Polizei sucht Fahrer

per Mail teilen

Die Feuerwehr hat am Mittwochvormittag bei Hardthausen-Gochsen (Kreis Heilbronn) ein Auto aus dem Kocher geborgen. Vom Fahrer fehlt jede Spur.

Die Bergung des Autos verlief problemlos: Taucher haben Seile am Pkw befestigt, ein Kran der Berufsfeuerwehr Heilbronn hat das Fahrzeug aus dem Kocher gehoben und am Ufer abgesetzt.

Erste Hinweise auf flüchtigen Fahrer

Laut Polizei war der Fahrer nach dem Unfall geflüchtet - die Suche läuft mit Hubschrauber und Spürhunden. Inzwischen gibt es auch erste Hinweise auf die Identität der Person: Die Polizei hat im geborgenen Auto Geldbeutel, Handy und Bankkarte gefunden.

Taucher haben nach dem versunkenen Auto gesucht SWR

Das Fahrzeug war am Mittwochvormittag offenbar wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen, durch eine Hecke gerast und im Kocher gelandet. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.

Bereits mehrmals Autos aus Flüssen geborgen

Es ist der dritte Fall in diesem Jahr, bei dem in Heilbronn-Franken ein Fahrzeug aus einem Fluss geborgen werden musste: Im Februar war bei Künzelsau (Hohenlohekreis) eine Frau mit ihrem Auto von einer Brücke in den Fluss gestürzt. Sie wurde leicht verletzt. Ebenfalls im Februar war bei Gundelsheim (Kreis Heilbronn) ein Luxus-Sportwagen im Neckar versunken. Es gab keine Verletzten aber einen Sachschaden von rund 100.000 Euro.