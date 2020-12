per Mail teilen

Eine 83 Jahre alte Autofahrerin hat am Montag laut Polizei in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) das Auto einer 81Jährigen angefahren. Als die Geschädigte die Autofahrerin darauf aufmerksam machte, legte diese den Rückwärtsgang ein und überrollte den Fuß der neben ihrem Wagen stehenden Frau. Die 81Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden.