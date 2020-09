per Mail teilen

Unbekannte Täter haben in Eberstadt (Kreis Heilbronn) in den Nächten von Sonntag auf Montag und Montag auf Dienstag bei vier Autos die Scheiben eingeschlagen und Wertsachen gestohlen. Außerdem versuchten sie, in einen Discounter einzubrechen, scheiterten jedoch. Die Fahndung mit einem Polizeihubschrauber blieb ohne Erfolg.