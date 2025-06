An der Rastanlage Wunnenstein an der A81 bei Ilsfeld ist am Donnerstagabend ein Auto vollständig ausgebrannt. Eine meterhohe Rauchsäule stand über der Autobahn-Raststätte.

Dichter Rauch, meterhohe Flammen und ein völlig ausgebranntes Auto: An der Rastanlage Wunnenstein an der A81 bei Ilsfeld (Kreis Heilbronn) ist am Donnerstagabend ein Fahrzeug in Brand geraten. Das Feuer griff auf ein weiteres Auto über und beschädigte laut Polizei auch die Fahrbahndecke. Besonders bitter: Der Fahrer hatte den Wagen erst kurz zuvor gekauft. Fahrbahndecke an Rastanlage beschädigt, zweites Auto betroffen Kurz nach 20:30 Uhr am Donnerstagabend meldete die Polizei den Brand. Eine meterhohe Rauchsäule stand über der Rastanlage, das Auto brannte lichterloh. Das Feuer hatte sich laut Polizei schnell ausgebreitet und ein daneben abgestelltes Fahrzeug stark beschädigt. Auch die Fahrbahndecke der Rastanlage wurde durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen und muss nun repariert werden. Feuer kurz nach Autokauf: Fahrer war auf dem Heimweg Laut Polizei war der Fahrer des ausgebrannten Autos auf dem Heimweg gewesen. Der Autohändler aus Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) hatte den Wagen erst kurz zuvor in Stuttgart gekauft. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehren aus Ilsfeld und Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) waren mit fünf Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort. "Bereits sechs Minuten nach Alarmierung traf unser Einsatzleiter an der Einsatzstelle ein. Der Pkw stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand", schreibt die Freiwillige Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite: Einsatz Nr. 59/2025 PKW-Brand Am Donnerstagabend um 20:30 Uhr wurden wir gemeinsam mit der Feuerwehr Mundelsheim zu...Posted by Freiwillige Feuerwehr Ilsfeld on Thursday, June 12, 2025 Auch das Technische Hilfswerk (THW) war im Einsatz. Der entstandene Schaden dürfte erheblich sein - genaue Zahlen liegen laut Polizei noch nicht vor. Sie vermutet einen technischen Defekt als Ursache.