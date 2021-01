In der Nähe des Bahnhofs in Waldenburg (Kreis Schwäbisch Hall) ist ein Auto am vergangenen Wochenende nahezu ausgebrannt. Am Samstagabend habe der Fahrer bemerkt, dass sein Wagen mehrfach falsch zündete, meldete die Polizei am Montag. Er habe die Fahrt unterbrochen, unmittelbar darauf hätten die Flammen aus dem Auto geschlagen.