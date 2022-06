Forchtenberg: "Auszeithaus Hohenlohe" wird eröffnet

per Mail teilen

Raus aus dem Alltagsstress. Zur Ruhe kommen. Sich seinen Gedanken stellen. Das tut gut in den heutigen Zeiten - und ist jetzt möglich im "Auszeithaus Hohenlohe" in Forchtenberg.

Das "Auszeithaus Hohenlohe" liegt ruhig und idyllisch mitten in Oberkessach, einem Teilort von Forchtenberg (Hohenlohekreis). Damit ist der Standort genau richtig gewählt. Dort sollen gestresste Menschen zur Ruhe kommen, bevor es schlimmer wird, erklärt der Initiator Andreas Grathwohl. Gemeint sind Zustände wie Burnout, die nachweislich immer häufiger diagnostiziert werden - in allen gesellschaftlichen Schichten.

Ein Teil des Teams im Gesprächsraum (v.l.): Andreas und Tanja Grathwohl, Gesprächsbegleiterin Saskia Pihaly und Pfarrer Klaus Kempter SWR

"Manchmal erschöpft sich unsere innere Quelle. Dann braucht es oft nur die Einfachheit einer Auszeit. Damit wir wieder zum Wesentlichen kommen."

Gemeinnütziger Verein unterstützt

Das "Auszeithaus" bietet sechs eingerichtete Zimmer, teilweise mit Gemeinschaftsbad, teilweise sogar mit eigener Kochecke. Dazu gibt es einen Seminar- und Meditationsraum, einen Speise- und Begegnungsaal und eine Teeküche. Vom Alltag oder der Arbeit werden Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten manchmal überwältigt, weiß Grathwohl. Deshalb ist für jeden Geldbeutel etwas dabei.

Tag der offenen Tür im "Auszeithaus Hohenlohe" Am Samstag von 11 bis 16 Uhr ist Tag der offenen Tür im "Auszeithaus Hohenlohe" in Forchtenberg-Oberkessach. Dann können sich Interessierte alles genau ansehen.

Sollte sich beispielsweise eine alleinerziehende Mutter eine Woche Ruhe nicht leisten können, springt der eigens gegründete gemeinnützige Verein "Auszeithaus Hohenlohe" ein und unterstützt finanziell. "Der gutverdienende Manager darf gerne zusätzlich eine Spende da lassen", grinst der Vereinsvorsitzende, Pfarrer Klaus Kempter aus Öhringen (Hohenlohekreis).

Der Verein finanziert sich aus Spenden vieler Mitglieder, aber auch Firmen. "Das dürfen gerne noch mehr werden", sagt Kempter. Das Ziel des Projekts "Auszeithaus" ist nicht der Profit im finanziellen Sinne, sondern der inneren Ruhe.

Blick aus einem der Zimmer in den anderen Nachbargarten SWR

Fern vom Alltagsstress die innere Ruhe finden

Dabei helfen auch Gesprächsbegleiter und -begleiterinnen. Bevor es ins "Auszeithaus" geht, können sich Gäste auf der Homepage informieren und sich auch BegleiterInnen aussuchen. Drei Gespräche werden pro Aufenthaltswoche angeboten.

"Die ersetzen aber keine Therapie", betont eine der ehrenamtlichen Gesprächsbegleiterinnen, Saskia Pihaly aus Kupferzell (Hohenlohekreis). "Wir geben Denkanstöße und zeigen mögliche Wege auf, mehr nicht." Zeit, Raum und Ruhe könne man auch im Urlaub erleben. "Ohne Impulse von außen nehme ich meine Probleme aber meist wieder mit nach Hause", heißt es auf der Homepage des Vereins.

Auszeithaus Hohenlohe SWR Mathias Grimm

Pihaly hat, wie alle anderen Gesprächsbegleiter, entsprechende Vorbildung für begleitende Gespräche. Sie ist unter anderem Beraterin für Achtsamkeit und Stressbewältigung. Es gibt auch Angebote wie Waldspaziergänge, Malen oder Töpfern. All das kann freiwillig genutzt werden - Hauptsache "kein Stress".

Einfach mal abschalten

"Das ist genau das große Problem in der heutigen Zeit", betont Pfarrer Klaus Kempter, der noch bis September die katholische Seelsorgeeinheit Öhringen-Neuenstein betreut. Viele Menschen seien überfordert mit ihrer jeweiligen Lebenssituation, ob privat oder beruflich, ob Alleinerziehende, Handwerker, Polizisten oder Top-Manager.

"Bevor es zu spät ist, sollte jeder die Reißleine ziehen und sich der eigenen Situation stellen", sagt "Auszeithaus"-Initiator Andreas Grathwohl. Der Samen für die Idee wurde bei ihm 2013 gesät, als er in einer ähnlichen Einrichtung in Oberschwaben zu Besuch war. "Da habe ich gemerkt, einfach mal abschalten, das löst vieles aus."

Auszeithaus Hohenlohe SWR Mathias Grimm

Renovierungsstart mit Hindernissen

2014 ging es dann tatsächlich los, aus dem Samen der Idee wurde ein konkretes Projekt. Mitstreiter waren schnell gefunden, der Gedanke trieb viele Menschen um. Ein gemeinnütziger Verein wurde gegründet, Spenden gesammelt.

Die Grathwohls kauften das Haus, in dem früher das Dorfgasthaus "Rose" war, neben dem ihren in Oberkessach. Es gab zunächst viele Diskussionen mit dem zuständigen Bauamt, rollt Tanja Grathwohl die Augen. "Es war unklar, ist es ein Hotel, eine Pension, ein Therapiezentrum." Da gelten jeweils andere Bauvorschriften und sie treffen so nicht auf das "Auszeithaus" zu.

Auszeithaus Hohenlohe SWR Mathias Grimm

Verbindung von Alt und Neu

Schließlich ging es aber los, der Ausbau des Gebäudekomplexes konnte beginnen. Teile stammen von Anfang des 20. Jahrhunderts, andere Teile sind sogar älter. Es wurde Wert darauf gelegt, Neues und Altes zu verbinden. So steht beispielsweise im Eingangsbereich ein großer Tisch, dessen Platte aus Holz und Stahl von der Entkernung stammen.

Alte Wirtshaussprüche in Szene gesetzt SWR

Und bei den Renovierungsarbeiten wurde alte Wirtshaussprüche an den Wänden gefunden. "Die haben wir möglichst erhalten", freut sich Andreas Grathwohl, der überall versuchte, die neue Nutzung als "Auszeithaus Hohenlohe" mit "altem Material" zu realisieren. Modern ist die Einrichtung vor Ort aber alle Mal - mit dem Ziel, zur Ruhe zu kommen.

"Und am Sonntag kommt die erste 'Gästin'", lächelt Andreas Gratwohl.

Einweihung und Tag der offenen Tür

Bis zur offiziellen Einweihung Anfang Juni mit geladenen Gästen musste viel getan werden. Corona-Pandemie und Handwerkermangel, dazu gestiegene Preise, haben auch vor dem "Auszeithaus" nicht halt gemacht.