Für ihr beherztes, schnelles und mutiges Eingreifen bei Gefahren wurden in Heilbronn am Dienstagabend acht Menschen mit dem Zivilcouragepreis ausgezeichnet.

Insgesamt acht Bürgerinnen und Bürgern sind in Heilbronn am Dienstagabend mit dem Zivilcouragepreis ausgezeichnet worden. Sie haben Unfallopfer reanimiert, Senioren vor dem sogenannten Enkeltrickbetrug bewahrt oder einen Suizid verhindert, heißt es. Das Preisgeld beträgt jeweils mehrere Hundert Euro. "Bei so vielen Vorfällen heutzutage ist Zivilcourage wichtiger denn je", sagte der stellvertretende Vorsitzende der Heilbronner Bürgerstiftung, Thomas Schick, dem SWR.

Auszeichnung für mutige Helferinnen und Helfer

Die feierliche Preisverleihung fand im Ratssaal des Heilbronner Rathauses statt. Neben dem ehemaligen Heilbronner Polizeipräsidenten Hans Becker überreichte auch Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) die Auszeichnungen.

Gestiftet wird der Zivilcouragepreis von der "Aktion tu-was", einer Polizeiinitiative, der Heilbronner Stimme, des Vereins "Sicher im Heilbronner Land" und der Heilbronner Bürgerstiftung.