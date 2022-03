Wirtschaft in Heilbronn-Franken: Massive Auswirkungen des Ukraine-Kriegs

per Mail teilen

Der Krieg in der Ukraine wirkt sich mittlerweile stark auf die regionale Wirtschaft aus. Viele Unternehmen aus energieintensiven Branchen sorgen sich um ihre Zukunft.

Der Krieg in der Ukraine zeigt gravierende Auswirkungen auch auf die regionale Wirtschaft. Das teilte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Heilbronn-Franken am Freitag mit. So gut wie alle Branchen seien betroffen. Viele Betriebe fürchten angesichts der extrem steigenden Kosten für Strom, Gas und Öl um ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Hohe Energiepreise, Materialknappheit und Absatzeinbußen

Neben den gestiegenen Energiepreisen und Materialknappheit haben viele Betriebe außerdem mit unterbrochenen Lieferketten und dem Ausfall von Arbeitskräften zu kämpfen. Auch die schwindenden Beschaffungs- und Absatzmärkte sind ein Problem. Gerade kleine und Mittelständische Unternehmen in der Region seien betroffen, so die IHK-Heilbronn-Franken.

IHK-Präsidentin sieht Bundesregierung in der Pflicht

"Die Bundesregierung ist jetzt gefordert, kurz-, mittel- und langfristige Perspektiven zu geben, um Planungssicherheit zu gewährleisten", so Hauptgeschäftsführerin der IHK Heilbronn-Franken Elke Döring. Die Sicherheit und Bezahlbarkeit der Energieversorgung für die Betriebe sei in der aktuellen Lage von äußerster Wichtigkeit, erklärt Döring weiter. Für ihre Mitglieder hat die IHK eine Krisen-Hotline und eine Sonderseite auf ihrer Homepage eingerichtet.