Ausstieg aus Großprojekt Kläranlage

Niedernhall, Weißbach und Forchtenberg (Hohenlohekreis) wollen aus dem Großprojekt Interkommunale Kläranlage mittleres Kochertal aussteigen. Das gemeinsame Projekt mit Künzelsau und Ingelfingen hätte ein geschätztes Investitionsvolumen von 60 Millionen Euro gehabt. Nun wollen die drei Kommunen am unteren Kocherlauf einen eigenen Zweckverband zur Abwasserreinigung gründen. In den Abstimmungsgesprächen der fünf Kommunen habe sich gezeigt, dass zwei Kläranlagen mit getrennten Betreibern die bessere Lösung ist, argumentieren die Aussteiger. Künzelsau will jetzt mit Ingelfingen weitermachen und Kupferzell mit ins Boot holen, dort wurde Interesse bekundet. Handlungszwang besteht bei allen beteiligten Kommunen, weil die bestehenden Kläranlagen dringend saniert, erweitert und modernisiert werden müssen.