Fünf Jahre nach dem Brandanschlag auf die Sporthalle der Polizei auf dem Wertheimer Reinhardshof (Main-Tauber-Kreis) sollen im Winter die Arbeiten für den Wiederaufbau beginnen.

Wie das zuständige Amt für Vermögen und Bau Heilbronn auf SWR-Anfrage mitteilte, sollen noch in diesem Monat die Ausschreibungen für die Arbeiten an der Sporthalle beginnen.

Neubau-Start spätestens ab Januar

Spätestens ab Januar nächsten Jahres soll das etwa 3,6 Millionen Euro teure Projekt starten. Nach dem Brandanschlag vor fünf Jahren war lange Zeit unklar, ob die Halle überhaupt wieder aufgebaut werden würde. Die Wertheimer Polizeischüler mussten daher auf andere Sporthallen und Fitnessstudios ausweichen.

In 18 Monaten soll die Halle auf dem Wertheimer Reinhardshof fertig sein. Man sei offen für eine Mitnutzung durch örtliche Vereine, hieß es jetzt aus dem Amt für Vermögen und Bau.

Halle sollte als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden

Bis 2015 diente das Gebäude als Polizeiakademie, danach war es für zwei Jahre Außenstelle der Landeserstaufnahmestelle. Auch die Turnhalle war zum Zeitpunkt der Brandstiftung als Flüchtlingsunterkunft vorgesehen. Sie wurde bei dem Feuer stark beschädigt.

Später investierte das Land rund zehn Millionen Euro in den Aus- und Umbau des Gebäudes, der innerhalb von rund acht Monaten realisiert wurde und übergab die Polizeihochschule in Wertheim vor beinahe einem Jahr an die Polizei.