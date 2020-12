Die Heilbronner Polizei will mögliche Corona-Verstöße auch an Silvester streng kontrollieren. Man werde mit einer verstärkten Anzahl an Einsatzkräften unterwegs sein, hieß es.

Es werden mehr Polizeibeamte in Heilbronn-Franken unterwegs sein als sonst, kündigte die Polizei an. Die kontrollieren verstärkt, ob sich alle an die Regeln halten, so Polizeisprecher Gerald Olma an: "Die Polizei, wird auch an Silvester unterwegs sein. Wir werden dafür sorgen, dass die Regeln eingehalten werden. Aber wer meint, dass er die Regeln nicht einzuhalten braucht, der muss mit Sanktionen rechnen, das ist auch ganz klar."

"Das wird halt ein anderes Silvester sein. Und wir appellieren wirklich, dass die Leute zuhause sind. Verstöße sind keine Bagatelldelikte." Gerald Olma, Polizeisprecher

Feuerwehr rechnet mit ruhigerem Jahreswechsel

Für die Feuerwehr ist Silvester mit die anstregendste Nacht des Jahres. Zumindest in normalen Jahren zählen die Heilbronner Floriansjünger haufenweise Brände durch fehlgeleitete Raketen: vom kleinen Feuer im Mülleimer bis hin zum Vollbrand von Gebäuden. Auch Unfälle mit Verletzten sind keine Seltenheit in solch einer Nacht.

Dieses Jahr aber ist vieles anders. Vor allem wegen der Corona-Regelungen sollten sich solche Unglücke in Grenzen halten, schätzt Kommandant Fabian Müller.

"Es zeichnet sich ab, dass vermutlich nicht oder nur ganz wenig geschossen werden wird. Insofern haben wir uns entschieden, dass wir die Funktionsstärke zwar erhöhen, aber nicht so stark wie in einer normalen Silvesternacht." Fabian Müller, Kommandant Feuerwehr Heilbronn

Feuerwehr ist für Silvester gerüstet

Dennoch sind Müller und seine Kolleginnen und Kollegen in Alarmbereitschaft, versichert der Heilbronner Feuerwehrkommandant. Eine ganz normale Nacht sei es schließlich nicht - und so kann er auch nicht auschließen, dass es zu Bränden kommt.

"Gerade diesem Umstand ist geschuldet, dass die Leute nicht im öffentlichen Bereich ihre Feuerwerkskörper zünden könnten und der ein oder andere vielleicht vom Balkon oder im Hinterhof eine Rakete starten lässt. Da ist die Gefahr größer, dass es einen Querschläger gibt oder die Rakete sich irgendwo verirrt, als dies der Fall wäre, wenn die Rakete auf einem großen öffentlichen Platz einfach in die Luft geschossen wird." Fabian Müller, Kommandant Feuerwehr Heilbronn

Tieren kommt böllerfreier Jahreswechsel zu Gute

Dass auf öffentlichen Plätzen nicht geböllert werden darf, freut zum Beispiel das Tierheim in Waldenburg (Hohenlohekreis). Normalerweise geraten die Tiere, sobald die Knallerei losgeht, in Panik - das bleibe den Tieren dieses Jahr wohl zum Glück erspart, so das Tierheim.

"Es wird auf alle Fälle entspannter. [Die Tiere] können in aller Ruhe ins Außengehege, ohne dass geballert wird, dass Leute herumschreien und grölen, im Alkoholtaumel irgendwas über den Zaun schmeißen - vielleicht sogar Böller." Uschi Rösch, Leiterin Tierheim Waldenburg

Auch für die Wildtiere, wie beispielsweise Vögel, sei der wahrscheinlich nahezu böllerfreie Jahreswechsel angenehmer, so Uschi Rösch - die sonst schon einmal den "Schreck ihres Lebens bekommen" davon.