Herausforderungen auf der 700 Kilometer langen SuedLink-Stromtrasse

Von den 700 Kilometern sind momentan auf der Strecke von TransnetBW gerade mal rund 100 Kilometer genehmigt. Die Netzbetreiberin aus Baden-Württemberg baut SuedLink bis nach Hildesheim in Niedersachsen - für die restliche Strecke ist bis an die Nordsee ein anderer Netzbetreiber zuständig. In gut vier Jahren soll die Stromtrasse in Betrieb genommen werden. Manche bezweifeln, ob dieser Terminplan realistisch eingehalten werden kann.

Technisch gibt es auf der unterirdischen Kabelstrecke zwei anspruchsvolle Punkte. Das ist einmal die Elbunterquerung bei Glückstadt (Kreis Steinburg). Dort wird der Tunnel unter der Elbe einen Durchmesser von vier Metern haben. Im Südwesten ist die Strecke von Heilbronn nach Leingarten (Kreis Heilbronn) herausfordernd. Dieser Teil des Leitungskabels führt über 16 Kilometer durch den Stollen eines Bergwerks, in dem seit über 100 Jahren Steinsalz abgebaut wird - aufwendige bergbaurechtliche Genehmigungen waren dafür nötig. Die Betreiber von SuedLink gehen momentan davon aus, dass es 2028 losgeht.