Von Freitag an sollen auch im Landkreis Heilbronn Ausgangssperren und weitere Einschränkungen wegen Corona gelten. Die Stadt Heilbronn ist bereits Hotspot, verschärfte Maßnahmen gibt es seit Dienstag.

Wie bereits jetzt in der Stadt Heilbronn ist es dann nur noch in dringenden Fällen erlaubt, zwischen 21 Uhr und 5 Uhr die Wohnung zu verlassen. Gesundheitsamtsleiter Thomas Schell geht fest davon aus, dass die Corona-Inzidenzzahlen am Mittwoch zum dritten Mal in Folge die Hotspot-Marke überschreiten. Zudem schätzt er, dass die Zahlen auf dem hohen Niveau bleiben. Er hoffe aber, dass die ergriffenen Maßnahmen Wirkung zeigen. Das sagte er bei einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag.

"Ohne Einschränkungen wären die Zahlen mit Sicherheit weiter gestiegen. Der Anstieg ist durch Maßnahmen gestoppt worden. Aber leider kommt es bisher nicht zu einem Rückgang." Thomas Schell, Leiter Gesundheitsamt Heilbronn

Wie Landrat Detlef Piepenburg dem SWR sagte, sind deswegen auch die Krankenhäuser bereits am Limit.

In der Stadt Heilbronn gelten bereits seit Dienstag verschärfte Corona-Maßnahmen: Die Stadt überschritt zuletzt mehrere Tage in Folge den Wert von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche und gilt damit als Hotspot-Region. Für solche Regionen hatte die baden-württembergische Landesregierung am Freitag einen Erlass verkündet, der Hotspot-Kommunen zu Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen auffordert. Friseurläden, Barbershops und Sonnenstudios sind geschlossen, zudem gilt eine erweiterte Maskenpflicht.