Zur Eindämmung der weiter steigenden Corona-Infektionszahlen im Landkreis Heilbronn gilt ab Dienstag eine nächtliche Ausgangsbeschränkung.

Das Landratsamt Heilbronn hat die erweiterten Einschränkungen am Sonntag mitgeteilt. Demnach darf ab Dienstag 0 Uhr die eigene Wohnung zwischen 21 Uhr und 5 Uhr ohne triftigen Grund nicht verlassen werden. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist laut Landratsamt mit Ausnahme über Ostern, wohl wegen weniger Corona-Tests, immer weiter gestiegen, auf mittlerweile gut 160. Auch die Notbremse bei einer Inzidenz über 100 habe keine ausreichende Wirkung gezeigt, um die Zahlen zu senken, heißt es in einer Mitteilung.

Bundewehrsoldaten im Landratsamt Heilbronn zur Kontaktnachverfolgung SWR

Ausgangsbeschränkung soll Kontakte im Kreis Heilbronn reduzieren

Mit der nächtlichen Ausgangsbeschränkung sollen nicht essentielle Kontakte am Abend und in der Nacht beschränkt werden, heißt es weiter. Nur mit triftigem Grund darf dann die eigene Wohnung verlassen werden. Zu den Gründen zählen zum Beispiel die Versorgung von Haustieren, medizinische Notfälle, Pflegetätigkeiten oder der Besuch von Ehegatten und Lebenspartnern. Die Maßnahmen sind in einer Verordnung geregelt.

Die Stadt Heilbronn hat bereits seit vergangener Woche eine Ausgangsbeschränkung. Dort ist die Corona-Inzidenz mittlerweile wieder die höchten im Land.