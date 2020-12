Die nächtliche Ausgangssperre wegen hoher Corona-Zahlen, die am Dienstagabend von 21 bis 5 Uhr erstmals im Heilbronner Stadtgebiet gilt, wird von der Polizei intensiv überwacht. So wird es zusätzliche Polizeistreifen in der Stadt geben.

Auch die Bereitschaftspolizei wird mit unterstützen, so der Heilbronner Polizeipräsident Hans Becker. Die Polizeikräfte sollen bei Kontrollen auf das Gespräch, auf Kommunikation setzen. Fingerspitzengefühl zeigen, das sei dabei ganz wichtig. Davon ist Becker überzeugt.

"Wir suchen die Gespräche, wir klären auf, wir informieren. Wir werden aber dann, wenn erkennbar ist, dass sich jemand nachhaltig nicht an die entsprechenden Bestimmungen hält, auch sanktionieren." Hans Becker, Präsident des Polizeipräsidiums Heilbronn

Aber zuerst gelte: Fingerspitzengefühl, Kommunikation statt Konfrontation und vor allem Deeskalation.

Bußgelder von bis zu 250 Euro

Da Heilbronn als Corona-Hotspot im Land gilt, treten verschärfte neue Regelungen in Kraft , die die Landesregierung beschlossen hat. Die Heilbronner Polizei hofft auf Einsicht und Verständnis bei den Bürgern. Bei Verstößen drohen Bußgelder von bis zu 250 Euro. Nur aus triftigen Gründen darf man das Haus verlassen, etwa um zur Arbeit zu kommen oder bei medizinischen Notfällen.

Auch nach Heilbronn nur mit triftigem Grund

Umgekehrt: Für die, die nach Heilbronn über die Einfallstraßen kommen und keinen triftigen Grund haben, heißt es wieder umkehren und zurückfahren. Allerdings war schon in den vergangenen Wochen, so die Polizei, in den Nachtstunden deutlich weniger los in Heilbronn. Vor allem auch weil Gaststätten, Kneipen und Restaurants geschlossen sind.

Tagsüber gelten seit Dienstag verschärfte Corona-Beschränkungen. Die Allgemeinverfügung ist in Kraft getreten. Friseurläden, Barbershops und Sonnenstudios sind geschlossen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Heilbronn liegt laut Landesgesundheitsamt derzeit bei 286 (Stand Dienstagvormittag). Auch das Heilbronner Ordnungsamt will zu Beginn der verschärften Regeln vor allem aufklären.