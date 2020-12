per Mail teilen

In Corona-Hotspots in Baden-Württemberg soll es nächtliche Ausgangssperren geben. Die Stadt Heilbronn gibt sich auf Nachfrage jedoch noch zurückhaltend.

Der Corona-Hotspot Heilbronn hält sich mit der Verhängung einer nächtlichen Ausgangssperre noch zurück. Zwar hat die Landesregierung eine solche Ausgangssperre für Corona-Hotspots am Donnerstagmittag angekündigt. Doch noch liege der Erlass nicht vor, sagte eine Sprecherin der Stadt am Donnerstagnachmittag dem SWR Studio Heilbronn.

"Wir können tatsächlich nicht sagen, was im Erlass steht. Und wir wollen nicht spekulieren, was kommen könnte, oder vielleicht nicht kommt." Suse Bucher-Pinell, Sprecherin Stadt Heilbronn

Bevor man handle, wolle man in der Lage sein, eine verlässliche Aussage zu machen, so die Sprecherin: "Wir wollen die Bürger nicht verunsichern. Wir erwarten den Erlass quasi stündlich."

Ausgangssperre in der Nacht angedacht

Als Corona-Hotspots werden Kreise mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 Infizierten pro 100.000 Einwohnern bezeichnet. Die Stadt Heilbronn hatte diese Marke schon mehrfach überschritten und war teils sogar Spitzenreiter im Land. Nach Angaben der Corona-Lenkungsgruppe soll in den Hotspots eine nächtliche Ausgangssperre gelten, Ausnahmen seien Arbeitsgründe oder medizinische Notfälle.

In Mannheim, auch ein Corona-Hotspot im Land, hat der Oberbürgermeister bereits nächtliche Ausgangssperren angekündigt. Diese sollen ab Freitagabend in Kraft treten und für zehn Nächte zwischen 21 Uhr und 5 Uhr gelten. Zum Verlassen des Hauses benötige man dann triftige Gründe. Diese müsse man bei einer Kontrolle glaubhaft machen können, heißt es. Die Polizei plant in Mannheim mobile und stationäre Kontrollen.