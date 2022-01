Heilbronn: Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte

In Heilbronn gelten von heute an Ausgangsbeschränkungen für Menschen ohne Impfschutz gegen Corona. Das hat am Sonntag die Stadtverwaltung mitgeteilt.

Für Menschen ohne Impfschutz gegen Corona bedeutet das: Sie dürfen ihre Wohnungen zwischen 21 und 5 Uhr nur noch aus triftigen Gründen verlassen. Die Stadtverwaltung beruft sich auf die Corona-Verordnung des Landes. Zwei mal hintereinander war die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner höher als 500. Ausgangsbeschränkungen in 25 Städten und Kreisen Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte gelten in Baden-Württemberg inzwischen in 25 Städten und Kreisen, unter anderem im Rems-Murr-Kreis, in Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Heidelberg und Mannheim. Die anderen Kreise in Heilbronn-Franken liegen noch darunter Laut Landesgesundheitsamt lag die Inzidenz am Samstag in Heilbronn bei 580,4, im Landkreis Heilbronn bei 450,1, im Hohenlohekreis bei 466,5, im Main-Tauber-Kreis bei 398,7 und im Kreis Schwäbisch Hall bei 422.