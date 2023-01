Wohngeld: Bisher wenig gestellte Anträge bei Ausfüllhilfe

Mit der neuen Wohngeldreform sollen eigentlich deutlich mehr Menschen unterstützt werden. Doch die Ausfüllhilfen berichten bisher nur von wenig Nachfrage.

Für das neue Wohngeld haben sich bisher fast keine Antragstellenden bei den Heilbronner Ausfüllhilfen gemeldet. Das berichten sowohl die "Ausfüllhilfe Wohngeldinititiative" sowie der Heilbronner VdK. Wer bis Monatsende noch einen formlosen Antrag bei der Wohngeldstelle einreicht, kann sich die Sozialleistung noch für Januar sichern.

Anträge für Wohngeld Plus kompliziert

Viele schreckten vor dem Antrag zurück, weil er zum Beispiel zu kompliziert erscheine oder sie sich schämten, berichtet der Heilbronner Koordinator Guido Rebstock. Dabei gibt es mehrere Anlaufstellen für Hilfe: In der Stadt Heilbronn helfen die eigens gegründete "Ausfüllhilfe Wohngeldinitiative" und das Seniorenbüro. Im Stadt und Landkreis hilft der VdK-Verband beim Ausfüllen. Um die Frist zum Monatsende nicht zu verpassen, kann in Heilbronn auch ein formloser Antrag per Telefon oder Email gestellt werden. Wer schon Wohngeld bezieht, für den werden die erweiterten Leistungen von Wohngeld Plus durch das Amt angepasst.

