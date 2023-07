Bauernverband sorgt sich um die Weizenernte

Die aktuellen Niederschläge kommen zu spät: Der Bauernverband Schwäbisch Hall - Hohenlohe - Rems erwartet durch die Trockenheit Ernteausfälle.

Der Bauernverband Schwäbisch Hall - Hohenlohe - Rems erwartet Ausfälle bei der Weizenernte von bis zu 15 Prozent aufgrund der Trockenheit. Zur Zeit stehen die Mähdrescher zwar aufgrund der Niederschläge überwiegend still. Der Regen sei aber zu spät gekommen, so Jürgen Maurer vom Bauernverband.

Beim Weizen rechnet Jürgen Maurer mit einer unterdurchschnittlichen Zahl, da die Trockenheit in diesem Jahr zu früh eingesetzt hat. Der Weizen sei in der Entwicklung soweit fortgeschritten gewesen, dass er bereits in die sogenannte Reifephase übergegangen ist. In dieser findet kein Wassertransport zum Korn mehr statt. Der Regen komme dadurch zu spät und das Korn kann sich deswegen nicht mehr richtig ausbilden. Das mache Jürgen Maurer große Sorge.

Bauernverband ist gegen die Stilllegung der Agrarflächen

Der Bauernverband Schwäbisch Hall - Hohenlohe - Rems fordert mit Blick auf die laufende Ernte und die zu erwartenden Ausfälle, die von der EU angestrebte Stilllegung von Agrarflächen von vier Prozent weiter auszusetzen. Die Pläne wurden von der EU aufgrund des Ukraine-Kriegs für dieses Jahr auf Eis gelegt.

"Das passt jetzt momentan nicht in die Zeit."

Laut Jürgen Maurer sei es aktuell nicht der richtige Zeitpunkt, um die Stilllegung der Agrarflächen von vier Prozent wieder aufzuheben. Für ihn stehe fest, dass zunächst genügend Nahrungsmittel in der EU, aber auch weltweit gesichert sein sollten.