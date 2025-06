per Mail teilen

Bei einem Fußballspiel in Möckmühl kam es zu Gewalt: Ein Spieler schlug seinem Gegner ins Gesicht - das Spiel wurde abgebrochen. Das ist nicht der erste Vorfall dieser Art.

Während eines Fußballspiels der Kreisliga B zwischen Möckmühl und Neckarsulm-Obereisesheim (beide Kreis Heilbronn) ist es am Sonntagnachmittag zu einer Schlägerei auf dem Spielfeld gekommen. Wie die Polizei mitteilt, sollen zwei Spieler der beiden Mannschaften in Streit geraten sein. Dabei sollen sie sich gegenseitig beleidigt haben. Als der Streit im weiteren Verlauf eskalierte, schlug ein 27-jähriger Spieler seinem 19-jährigen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht, so die Polizei.

Wortgefecht eskaliert - junger Spieler muss ins Krankenhaus

Der junge Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Das Spiel wurde nach dem Vorfall abgebrochen. Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

Nicht der erste Vorfall dieser Art

In diesem Jahr gab es bereits ähnliche Vorfälle: Zu Jahresbeginn gab es bei einem Fußballturnier in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) eine Massenschlägerei und im März in Pfedelbach-Untersteinbach (Hohenlohekreis) eine Schlägerei mit einem Verletzten. Im vergangenen Jahr ist ein Firmen-Fußballturnier in Weinsberg (Kreis Heilbronn) derart eskaliert, dass dabei zwei Menschen verletzt wurden.