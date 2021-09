Psychiatrie-Flüchtiger wohl in Stuttgarter Innenstadt gefilmt

per Mail teilen

Die Polizei fahndet momentan in Stuttgart nach einem der drei entflohenen Männer aus Weinsberg. Yousef Cherif wurde demnach in der Stuttgarter Innenstadt gesichtet.

Die Polizei hat aktuelle Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht. Wo genau diese entstanden sind, will sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. "Wir sind mit einem größeren Aufgebot im Einsatz", so ein Sprecher.

Auf dem Bild soll der gesuchte Yousef Cherif zu sehen sein. Polizeipräsidium Heilbronn

Die Polizei beschreibt Yousef Cherif als:

1,89 Meter groß, etwa 69 Kilo schwer, 24 Jahre alt, schlank, nordafrikanisches Aussehen. Er hat vermutlich ein Piercing im Ohr links, mehrere Narben, braune Augen und schwarze kurze Haare.

Ausbruch aus der Psychiatrie

Am Mittwoch waren aus der geschlossen Abteilung der Psychiatrischen Klinik in Weinsberg (Kreis Heilbronn) vier Männer geflohen. Drei davon sind verurteilte Straftäter. Einer der Männer konnte am Mittwoch bereits gefasst werden, die anderen sind weiter auf der Flucht.