Zum neuen Ausbildungsjahr starten zwar mehr Auszubildende in den Handwerksbetrieben ihre Ausbildung. Es sind aber noch viele Lehrstellen sind unbesetzt.

Fast 1.400 neue Auszubildende beginnen am Freitag in Handwerksbetrieben in der Region ihre Ausbildung. Das entspricht einem Plus von 4,0 Prozent. Bis zum Stichtag am 31. August sind damit 53 Ausbildungsverträge mehr abgeschlossen worden als vor einem Jahr.

"Ich freue mich sehr über diese positive Entwicklung."

Trotz diesem leichten Plus bleiben jedoch nach wie vor viele Lehrstellen unbesetzt. Laut Handwerkskammer Heilbronn-Franken gibt es aktuell noch über 500 freie Ausbildungsplätze. Es gebe in fast allen Gewerken noch freie Lehrstellen, vom Augenoptiker bis zum Zweiradmechaniker.

Mehr Interesse an speziellen Berufen durch Energiewende

Positiv stimmt die Kammer, dass es mehr Interesse an Handwerksberufen gibt, die mit der Energiewende und dem Klimaschutz zu tun haben. Etwa bei Elektronikern oder Fachkräften in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Es komme immer mehr in den Köpfen an, dass das Handwerk vielfältige Möglichkeiten biete, so der Hauptgeschäftsführer.

"Vielen jungen Menschen liegt der Klimaschutz am Herzen."

Laut den Arbeitsagenturen bleiben nach wie vor häufig Lehrstellen etwa bei Metzgereien oder Bäckereien unbesetzt, ebenso im Pflegesektor und im Bauhandwerk. Auch nach dem 1. September könnten Interessierte aber noch eine Ausbildung starten. Über die App „Lehrstellenradar“ können Interessierte nach Ausbildungsplätzen in der Region suchen.