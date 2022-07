Mehrere Millionen für Ausbau der Feuerwache Crailsheim

per Mail teilen

Der Gemeinderat hat grünes Licht für den Ausbau der Feuerwache II in Crailsheim gegeben. Dafür muss die Stadt tief in die Tasche greifen.

Rund 5,5 Millionen Euro soll der Ausbau der Feuerwache II in den Hirtenwiesen in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) kosten. Mit der Erweiterung wird der letzte Baustein des Feuerwehrbedarfsplans von 2016 umgesetzt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Krise und Planung lassen Baukosten explodieren

Mit 5,5 Millionen Euro sind die Baukosten mittlerweile um 38 Prozent höher, als ursprünglich geplant. Die Kosten seien explodiert, wie der Crailsheimer Stadtbrandmeister Armin Klingenbeck sagte. Grund dafür sei die aktuelle Krise. Auch der Umfang der Planung habe sich massiv erhöht. Durch den Ausbau der Feuerwache II zum Krisenstützpunkt sei beispielsweise eine Notstromversorgung notwendig.

Vor der Ausschreibung sollen weitere Ideen zur Kostenreduzierung geprüft werden, so die Verwaltung. Im Raum stehe die Vermietung der neuen Schulungsräume im Erweiterungsbau an externe Gruppen. Auch die Verringerung der Gebäudehöhe der Werkstatt soll noch einmal geprüft werden.