TU München will am Campus Heilbronn weiter rasant wachsen

Die Technische Universität München wächst am Standort Heilbronn weiter. Die Dieter-Schwarz-Stiftung finanziert zehn weitere Professuren, außerdem ein "Data Science Center".

Die Schwerpunkte der Forschung sollen auf die Themenbereiche Datenwissenschaften und Künstliche Intelligenz ausgeweitet werden. Seit 2018 hat die Stiftung des Lidl- und Kaufland-Gründers damit insgesamt 41 Professuren finanziert, 32 davon in Heilbronn.

KI-Innovationspark in Heilbronn

Mit den neuen Schwerpunkten will sich die TU München auch auf den künftigen Innovationspark Künstliche Intelligenz des Landes Baden-Württemberg einstellen, der in Heilbronn gebaut wird.

Thomas Hofmann, der Präsident der TU München, geht davon aus, dass in den nächsten zwei bis drei Jahren bei den Studierendenzahlen die 1000er-Marke überschritten werde. In diesem Semester seien es 550 Studierende.

"Langfristig wird es wohl in Richtung 2.000 bis 3.000 Studierende in Heilbronn gehen."

Das Ausbauprogramm steht unter dem Motto "For the Digital Age", also "Für das digitale Zeitalter". Exzellente internationale Professorinnen und Professoren sollen mit einem "Dieter Schwarz Fellowship" nach Heilbronn geholt werden.