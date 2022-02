Christine Strobl: ARD-Mediathek soll mehr Dokus und Serien bekommen

Die ARD-Mediathek soll deutlich ausgebaut werden, um verstärkt jüngeres Publikum anzusprechen. Das sagte die ARD-Programmdirektorin Christine Strobl am Freitagabend bei einer Diskussionsrunde in Heilbronn. Netflix habe der ARD-Mediathek gerade bei Dokumentationen und fiktionalen Serien einiges voraus. Hier will die ARD deshalb nachlegen. Erste Ergebnisse kündigte Strobl noch für dieses Jahr an. Um auch weiterhin ein jüngeres Publikum anzusprechen, müsse außerdem die Programmgestaltung anders laufen als beim klassischen Fernsehen. Die Sehgewohnheiten junger Menschen seien einfach anders, was aber auch Chancen biete. "Aber wir haben das Know-how dies zu tun und deswegen bin ich da ganz optimistisch", so Strobl.